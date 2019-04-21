İskoç Gazeteci Duncon Castles, Fenerbahçe'nin Marcos Rojo'nun Transferi İçin En İstekli Kulüp Olduğunu Söyledi
Martin Skrtel'in yerine bir stoper almayı düşünen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. İskoç gazeteci Duncan Castles, "Rojo ile ilgilinen kulüpler arasında en isteklisi Fenerbahçe." dedi.
Önümüzdeki yaz takımdan ayrılması beklenen Martin Skrtel'in yerine stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe'yle ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
Sarı-lacivertli yönetimin Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği ve bu sezon sadece 6 maçta şans bulabilen Arjantinli stoper Marcos Rojo'yu kadrosuna katabilmek için kolları sıvadığı öğrenildi. İskoç gazeteci Duncan Castles, Transfer Window adlı programda yaptığı açıklamada 29 yaşındaki savunmacının en çok isteyen kulübün Fenerbahçe olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:
"İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR"
"Manchester United, Rojo'yu satmaya çalışıyor. Rojo da takımdan ayrılmaya açık ve menajeri vasıtasıyla kendisine kulüp arıyor. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında en isteklisi ise Fenerbahçe. Buradaki temel mesele ise Rojo'nun Manchester United'da beşinci stoper olarak kalmaktansa daha düşük bir maaşa Türkiye'ye gidip ilk 11 oyuncusu olmayı tercih edip etmeyeceği. Bana gelen bilgi de İngiltere'de İngiltere'de kalmak istediği yönünde."
(Fanatik)
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Ysk süreci uzatarak 17 gunde sadece belediye baskani olacak bir artik bir lider yapti, tesekkurler ysk,Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sayın İmamoğlu an itibarıyla ulke genelinde yuzde 60 tabana ulaşmis bir liderdir. Allah sağlik ve ömür verirse Türkiye Cumhuriyeti ne buyuk ve adil hizmetleri olacaktir.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tıpkı Mustafa Kemal gibi, lider vatan in Cocuklariyla birlikte sahnedeCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Gelecegin lideri konusuyor, dinleyinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır