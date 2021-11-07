İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

STAT: 5 Temmuz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden İskenderunspor, evinde ağırladığı Altındağspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında gelişen ataklarda iki takım da golsüz eşitlikle soyunma odasına girdi. Maçın ikinci yarısında hızlı başlayan İskenderunspor 51'inci dakikada Emre Gemici ile 60'ıncı dakikada Ethem Pülgir'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.