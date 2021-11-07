İskenderunspor-Altındağspor: 2-0 - Haberler Spor
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İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Spor
İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

STAT: 5 TemmuzHAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), Ulaş Çelik (xxx)İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (xxx), Recep (xx)(Dk. 82 Murat (x), İsmail (xx), Abdurrahman (xx), Emre (xxx)(Dk. 87 Hakan (?), Enes Soy (xxx)(Dk. 65 Osman Şahin (xx), Ahmet (xx), Onur (xx), Ethem (xxx)(Dk.

STAT:   5 Temmuz

HAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), Ulaş Çelik (xxx)

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (xxx), Recep (xx)(Dk. 82 Murat (x), İsmail (xx), Abdurrahman (xx), Emre (xxx)(Dk. 87 Hakan (?), Enes Soy (xxx)(Dk. 65 Osman Şahin (xx), Ahmet (xx), Onur (xx), Ethem (xxx)(Dk. 87 Metehan (?), Fadıl (xx), İrfan (xx)

ALTINDAĞSPOR: Gökhan (x), Yaşar (x)(Dk. 75 Yiğit (x), Osman (x), Efe Can (xx), Fatih (x),(Dk. 63 Aybars (x), Alperen (xx)(Dk. 84 Tunahan xx), Hüseyin (x)(Dk 75 Ali Eren (x), Muzaffer (xx), Gökhan (xx), Hakan (x), Emre Can (x)

GOLLER: Dk. 51 Emre Gemici, Dk. 60 Ethem Pülgir (İskenderunspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden İskenderunspor, evinde ağırladığı Altındağspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında gelişen ataklarda iki takım da golsüz eşitlikle soyunma odasına girdi. Maçın ikinci yarısında hızlı başlayan İskenderunspor 51'inci dakikada Emre Gemici ile 60'ıncı dakikada Ethem Pülgir'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.


İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Spor Haberleri
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