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İşitme engellilerde Türkiye Karate ve Tekvando Şampiyonaları, İstanbul'da yapılacak

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
İşitme engellilerde Türkiye Karate ve Tekvando Şampiyonaları, İstanbul'da yapılacak

İşitme engellilerde Türkiye Karate ve Tekvando Şampiyonaları, İstanbul'da düzenlenecek.

İşitme engellilerde Türkiye Karate ve Tekvando Şampiyonaları, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karate Şampiyonası, 2 Ekim'de Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Şampiyonası ise 3 Ekim'de aynı salonda yapılacak.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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