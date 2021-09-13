İşitme engellilerde Türkiye Karate ve Tekvando Şampiyonaları, İstanbul'da yapılacak

İşitme engellilerde Türkiye Karate ve Tekvando Şampiyonaları, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karate Şampiyonası, 2 Ekim'de Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Şampiyonası ise 3 Ekim'de aynı salonda yapılacak.