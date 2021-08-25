İşitme engelli atletlerden Polonya'da 1 altın, 1 gümüş madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşitme engelli atletlerden Polonya'da 1 altın, 1 gümüş madalya

İşitme engelli atletlerden Polonya'da 1 altın, 1 gümüş madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Polonya'da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre kategorisinde Yasin Süzen birinci, 100 metre kategorisinde Aysun Akay ikinci oldu.

Polonya'da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre kategorisinde Yasin Süzen birinci, 100 metre kategorisinde Aysun Akay ikinci oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların kazandıkları dereceler dolayısıyla tarif edilemez bir duygu yaşadığını belirtti.

Kihtir, "Dünya şampiyonu sporcumuz Yasin Süzen, daha önce de Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. İşitme engelli olmasına rağmen, Türkiye Atletizm Federasyonunun atletizm milli takımına da seçilen dünyadaki ilk sporcu olan Yasin, 2018'de Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Yasin Süzen, daha önce de Samsun'daki 23. Deaflympics Yaz Oyunları'nda 400 metre rekorunu kırarak bizlerin gururu olmuştu. Dünya ikincisi olan, 10 yıldır sürekli çalışarak azmini işitme engelliler spor camiasına ispatlamış bir sporcumuz Aysun Akay ise 2018'de Belarus'ta Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki sporcunun da daha iyi başarılara imza atacaklarına inandığını aktaran Kihtir, "Dünya şampiyonu ve ikincisi olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Öncelikle bizlere desteklerini her zaman hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyor, uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde ve ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Polonya'da halen devam ediyor ve milli takımımız büyük bir azimle yarışıyor. Şampiyonanın bitimine kadar tekrar müjdeleneceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İşitme engelli atletlerden Polonya'da 1 altın, 1 gümüş madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:05:37. #1.16#

title