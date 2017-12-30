Işık: "Büyüme Oranı 2018 Umudunu Artırdı"

Memoil Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık, 2017 yılında yaşanılan bir çok olumsuzluklara rağmen yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen yüzde 11'lik büyüme oranının, 2018 yılına daha umutla bakılmasını sağladığını söyledi.



2017 yılını değerlendiren Işık, 2017'nin küresel ve bölgesel gerginlikler ve ekonomik olumsuzluklarla geçtiğini belirtti. Bu gelişmelere rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 11'lik rekor bir büyüme ve yıl sonunda yüzde 8 civarında gerçekleşmesi tahmin edilen yıllık büyüme oranının moral verdiğini kaydeden Işık, bu büyüme oranının 2018 için umut olduğunu söyledi.



Türkiye akaryakıt sektörüne bakıldığında bir önceki yıla oranla yüzde 7 büyüme gösterdiğini belirten Işık, akaryakıt dağıtım şirketlerinin sayısının ise 110'a yükseldiğini ve sektörün çetin rekabetlere sahne olduğunu ifade etti.



"2018 daha iyi olacak"



Memoil olarak 2017 hedeflerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Işık, "Önümüzdeki yılın 2017 den daha iyi bir yıl olması için çaba göstereceğiz ve bayilerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz. En kalbi duygularımla 2018 yılının huzur ve güvenin, dostluk ve kardeşliğin, sevgi ve hoşgörünün hakim olacağı, savaşların ve terörün sona ereceği yılların başlangıcı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MERSİN