İsdemir'de 27'inci Dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı

Türkiye'nin aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandığı duyuruldu.

Türkiye'nin aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandığı duyuruldu. İsdemir'in 27'inci Dönem toplu iş sözleşmesi, 24 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da imzalandı.

İsdemir'de saat ücretli 3000 çalışanı kapsayan 27'inci Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine, Aralık 2020'de başlandığı bildirildi. İsdemir ve Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme 8'inci oturumda sonuca bağlandı.

Toplantıya İsdemir'i temsilen OYAK Genel Müdürü ve İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu, İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaya ve İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli katılırken, Özçelik-İş Sendikasını temsilen Genel Başkan Yunus Değirmenci, Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreter Hicret Bozoklu, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ve Şube Yöneticileri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı