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Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği ancak sosyal tarafların karşı çıktığı kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede, uzlaşı formülü için bir bilim kurulu oluşturulması öngörülüyor.

24.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:11

Son 10 yıldır gündeme her geldiğinde, özellikle işçi sendikalarının tepkisine sebep olan kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi. Koronavirüs döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu'nun benzeri kıdem tazminatı için kuruluyor. Dünya gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir Bilim Kurulu oluşturulması öngörüldü.

ORTAK BİR METİN HEDEFİ

Buna göre , işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak. Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin de benzer bir yöntemle tarafl arın uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü aktardılar.

EKONOMİ İÇİN ÖNERİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun başarılı çalışmalarının kamuoyuna yansımasının ardından, iş dünyasının çeşitli kesimlerinde ekonomi için de ayrı bir bilim kurulu oluşturularak, ekonomi politikalarına yön verilmesi istenmişti.

Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek

Ekonomi Manşet

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