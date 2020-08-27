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İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK yaptıkları ortak açıklamayla kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

27.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:05

Kısa çalışma ödeneği daha önce Cumhurbaşkanı kararı ile ağustos sonuna kadar uzatılmıştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) söz konusu desteğin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi. Üç konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, salgın sürecinin ilk gününden bu yana ortak gayenin istihdamın korunması olduğu belirtilerek, bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılmasının en önemli talep olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, üç konfederasyonun talepleri şu şekilde sıralandı:

- Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması,

- Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması,

- Kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile işverenin fark ödemesi hususunun özendirilmesi,

"NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLAVE TEŞVİK VERİLMELİ"

- İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,

- İŞKUR tarafından bazı iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur etmeyecek bir çözümün bulunması,

- İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi. (Reuters)

İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
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