Kardemir Karabükspor, Lig Tarihinin En Kötü Sezonunu Geride Bıraktı

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Kardemir Karabükspor, bu sezona "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başladı.

EKONOMİK SORUNLAR BAŞ GÖSTERDİ

Ligin 4. haftasından itibaren ekonomik sorunlarla boğuşmaya başlayan kırmızı-mavili takımın sportif açıdan aldığı olumsuz sonuçlar, işleri daha da zorlaştırdı.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6, Tony Popovic ile 16, başkan Hikmet Ferudun Tankut ile de 16. haftada yollarını ayıran Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısını teknik adam Levent Açıkgöz ve kulüp başkanı Ziya Ünsal yönetiminde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladı.

20 OYUNCUSU BAŞKA TAKIMA GİTTİ

Ligin ikinci yarısına 20 oyuncusunu başka takımlara kaptırarak başlayan ve çoğu alt liglerde bulunan takımlardan veya oynadıkları takımlarda forma şansı bulamayan 11 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Kardemir Karabükspor'da 2,5 aylık başkan Ünsal görevi bıraktı ve yerine Mehmet Aytekin geldi.

Kardemir Karabükspor'un yönetimi, üst üste gelen yenilgilere son vermek için teknik adam Levent Açıkgöz ile yollarını ayırdı ve takımın başına tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'ı getirdi.

TARİHİN BİR SEZONDA EN ÇOK YENİLENEN TAKIMI OLDU

Bu sezon en çok gol yiyen (86), en az gol atabilen (20), en farklı yenilgileri yaşayan (Galatasaray ile Fenerbahçe'ye 7-0) ve deplasmanda da galibiyeti bulunmayan kırmızı-mavili ekip, 28 yenilgiyle bir sezonda lig tarihinin en çok yenilgi alan takımı unvanına sahip oldu.

Oynadığı 34 karşılaşmadan sadece üçer galibiyet ve beraberlik alarak 12 puan toplayan, ligin ilk yarısında üst üste 9, ikinci yarısında ise 14 maç kazanamayan ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren Karabük ekibinin, daha bitime 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e 4. kez veda etmesi kesinleşmişti.