İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
ORKA Holding Basın davetiTarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton / Cam SalonSaat : 10.00-11.30Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, LeventTSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer :
ORKA Holding Basın daveti
Tarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton/ Cam SalonSaat : 10.00-11.30
Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, Levent
TSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer : Wyndham Grand, LeventSaat : 10.30
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 ŞubatYer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO SummitTarih : 18 ŞubatYer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00