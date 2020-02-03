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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın davetiTarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton / Cam SalonSaat : 10.00-11.30Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer : Wyndham Grand, LeventTSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer :

03.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:03
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın daveti

Tarih : 4 Şubat

Yer   : Pullman Airport OtelSaat  : 10.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer   : Ritz Carlton/ SalonSaat : 10.00-11.30

Sosyal Finans ZirvesiTarih : 6 ŞubatYer   : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısıTarih : 12 ŞubatYer   : Wyndham Grand, LeventSaat  : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 ŞubatYer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO SummitTarih : 18 ŞubatYer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 8.30- 18.00


Kaynak: DHA
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