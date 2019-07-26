İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FLO Mağazacılık Basın ToplantısıTarih : 26 TemmuzYer : Raffles Hotel,Orkide SalonuSaat : 10.00Pizza Pizza Basın ToplantısıTarih : 26 TemmuzYer : Swissötel Bosphorus,İstanbulSaat : 10.00GASTROKÖY Basın ToplantısıTarih : 26 TemmuzYer : Lifepark. Sarıyer/İstanbulSaat : 12.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ


FLO Mağazacılık Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Raffles Hotel,Orkide Salonu
Saat  : 10.00
Pizza Pizza Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Swissötel Bosphorus,İstanbul
Saat  : 10.00

GASTROKÖY Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat  : 12.00
Japonya Devlet Nişanı Töreni
Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Çırağan Sarayı
Saat  : 18.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 29 Temmuz
Yer   : Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent
Saat  : 19.30
ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı 
 
Tarih : 31 Temmuz
Yer   : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat  : 09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih : 5 Ağustos 
Yer   : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat  : 09.00


Kaynak: DHA
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