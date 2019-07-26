İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
FLO Mağazacılık Basın ToplantısıTarih : 26 TemmuzYer : Raffles Hotel,Orkide SalonuSaat : 10.00Pizza Pizza Basın ToplantısıTarih : 26 TemmuzYer : Swissötel Bosphorus,İstanbulSaat : 10.00GASTROKÖY Basın ToplantısıTarih : 26 TemmuzYer : Lifepark. Sarıyer/İstanbulSaat : 12.
FLO Mağazacılık Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Raffles Hotel,Orkide Salonu
Saat : 10.00
Pizza Pizza Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Swissötel Bosphorus,İstanbul
Saat : 10.00
GASTROKÖY Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat : 12.00
Japonya Devlet Nişanı Töreni
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Çırağan Sarayı
Saat : 18.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 29 Temmuz
Yer : Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent
Saat : 19.30
ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı
Tarih : 31 Temmuz
Yer : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat : 09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih : 5 Ağustos
Yer : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat : 09.00
Kaynak: DHA
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