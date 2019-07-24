İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
KOÇSİSTEM & AÇEV Basın ToplantısıTarih : 24 TemmuzYer : Divan İstanbul OtelSaat : 10.30L'Oréal Türkiye Basın ToplantısıTarih : 24 TemmuzYer : Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - EmirganSaat : 14.
KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : Divan İstanbul Otel
Saat : 10.30
L'Oréal Türkiye Basın Toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - Emirgan
Saat : 14.00
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat : 15.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Tarih : 25 Temmuz
Yer : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat : 12.00
Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09: 30
FLO Mağazacılık basın toplantısı
Yer : Raffles Hotel, Orkide Salonu
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 10: 00
Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18: 00
Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09: 00
GASTROKÖY
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat : 12.00
ATAMEKEN
Tarih : 31 Temmuz
Yer : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat : 09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih : 5 Ağustos
Yer : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat : 09.00
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi