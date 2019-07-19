İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sabancı Vakfı / Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası KonseriYer : İş Sanat Konser Salonu, LeventTarih : 22 Temmuz PazartesiSaat : 20: 00Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışıYer : Dilovası / KocaeliTarih : 23 Temmuz SalıSaat : 11: 00Galataport İstanbul Tanıtım Basın ToplantısıYer :...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sabancı Vakfı/ Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri

Yer           : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih        : 22 Temmuz Pazartesi
Saat         : 20: 00

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı

Yer           : Dilovası/ Kocaeli
Tarih        : 23 Temmuz Salı
Saat         : 11: 00

Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı

Yer          : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih       : 25 Temmuz Perşembe
Saat        : 10.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi

Yer        : Feriye Lokantası
Tarih     : 26 Temmuz Cuma
Saat      : 09: 30

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni

Yer         : Çırağan Sarayı
Tarih      : 26 Temmuz Cuma
Saat       : 18: 00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı

Yer         : Ritz Carlton Istanbul
Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba
Saat       : 09: 00


Kaynak: DHA
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