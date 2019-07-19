İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Sabancı Vakfı / Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası KonseriYer : İş Sanat Konser Salonu, LeventTarih : 22 Temmuz PazartesiSaat : 20: 00Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışıYer : Dilovası / KocaeliTarih : 23 Temmuz SalıSaat : 11: 00Galataport İstanbul Tanıtım Basın ToplantısıYer :...
Sabancı Vakfı/ Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih : 22 Temmuz Pazartesi
Saat : 20: 00
Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer : Dilovası/ Kocaeli
Tarih : 23 Temmuz Salı
Saat : 11: 00
Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı
Yer : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih : 25 Temmuz Perşembe
Saat : 10.00
Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09: 30
Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18: 00
Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09: 00
Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!