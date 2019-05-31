İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Dünya Çevre Günü Raporu DuyurusuYer: Raymar HotelTarih: 31 MayısSaat: 11: 00INTERCEM KonferansıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 HaziranSaat: 09: 00Ro-Ro Gemisi İsim Verme TöreniYer: DFDS Pendik LimanıTarih: 13 HaziranSaat: 09: 30 I-TECH Teknoloji Kongre ve...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Dünya Çevre Günü Raporu Duyurusu

Yer: Raymar Hotel
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 11: 00

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni

Yer: DFDS Pendik Limanı
Tarih: 13 Haziran
Saat: 09: 30
 
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Kaynak: DHA
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