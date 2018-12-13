İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
İş Hayatında Blok Zinciri KonferansıYer: Intercontinental İstanbulTarih: 13 AralıkSaat: 08: 30Tomtom Mahallesi Dönüşüm ProjesiYer: Tomtom KırrmızıTarih: 14 AralıkSaat: 10: 00BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık ToplantısıYer: BKM Akmerkez E3 BlokTarih: 19 AralıkSaat: 09: 30Kırtasiye-Ofis Fuarı...
İş Hayatında Blok Zinciri Konferansı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 13 Aralık
Saat: 08: 30
Tomtom Mahallesi Dönüşüm Projesi
Yer: Tomtom Kırrmızı
Tarih: 14 Aralık
Saat: 10: 00
BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı
Yer: BKM Akmerkez E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09: 30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00