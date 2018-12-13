İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş Hayatında Blok Zinciri KonferansıYer: Intercontinental İstanbulTarih: 13 AralıkSaat: 08: 30Tomtom Mahallesi Dönüşüm ProjesiYer: Tomtom KırrmızıTarih: 14 AralıkSaat: 10: 00BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık ToplantısıYer: BKM Akmerkez E3 BlokTarih: 19 AralıkSaat: 09: 30Kırtasiye-Ofis Fuarı...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş Hayatında Blok Zinciri Konferansı

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 13 Aralık

Saat: 08: 30

Tomtom Mahallesi Dönüşüm Projesi

Yer: Tomtom Kırrmızı

Tarih: 14 Aralık

Saat: 10: 00

BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı

Yer: BKM Akmerkez E3 Blok

Tarih: 19 Aralık

Saat: 09: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

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