İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi Yer: Pullman İstanbul convention CenterTarih: 10 NisanSaat: 09: 303.
2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi
Yer: Pullman İstanbul convention Center
Tarih: 10 Nisan
Saat: 09: 30
3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10: 00
DİSK-KESK-TMMOB-TTB Basın Toplantısı
Yer: DİSK Genel Merkezi
Tarih: 10 Nisan
Saat: 11: 00
Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı
Yer: Otokoç Genel Müdürlük
Tarih: 10 Nisan
Saat: 14: 00
13. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü
Yer: Sabancı Center
Tarih: 10 Nisan
Saat: 18: 30
Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 00
TÜSİAD "İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü"
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 11 Nisan
Saat: 10: 00
Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni
Yer: Anadolu Landini
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09: 00
Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Asuka Salonu
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09: 00
GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 17 Nisan
Saat: 08: 30
ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10: 00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10: 00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10: 00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10: 00