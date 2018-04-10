İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi Yer: Pullman İstanbul convention CenterTarih: 10 NisanSaat: 09: 303.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi 

Yer: Pullman İstanbul convention Center

Tarih: 10 Nisan

Saat: 09: 30

3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10: 00

DİSK-KESK-TMMOB-TTB Basın Toplantısı

Yer: DİSK Genel Merkezi

Tarih: 10 Nisan

Saat: 11: 00

Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı

Yer: Otokoç Genel Müdürlük

Tarih: 10 Nisan

Saat: 14: 00

13. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü

Yer: Sabancı Center

Tarih: 10 Nisan

Saat: 18: 30

Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı

Yer: Intercontinental Hotel

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 00

TÜSİAD "İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü" 

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 11 Nisan

Saat: 10: 00

Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni

Yer: Anadolu Landini

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09: 00

Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Asuka Salonu

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09: 00

GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 17 Nisan

Saat: 08: 30

ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10: 00

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10: 00

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10: 00

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

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