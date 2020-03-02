İş Sanat’ta “sıcak ve coşkulu” bir performans
The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.
02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05
The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.
Kaynak: Dunya.com