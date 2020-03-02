Haberler » Ekonomi » İş Sanat’ta “sıcak ve coşkulu” bir performans - Ekonomi

İş Sanat’ta “sıcak ve coşkulu” bir performans

The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.

02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05
İş Sanat’ta “sıcak ve coşkulu” bir performans

The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler