İş insanları Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
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İş insanları Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

İş insanları Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son zamanlarda iş yatırımlarının yoğunlaştığı Erzurum'a yeni istihdam ve yatırımlar yapmak üzere gelen Yeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı ve yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Son zamanlarda iş yatırımlarının yoğunlaştığı Erzurum'a yeni istihdam ve yatırımlar yapmak üzere gelen Yeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı ve yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Erzurum'da yatırımların yapılacağı alanları ve imkanları inceleyen Hüseyin Kızanlıklı'ya yapmış olduğu gezilerde ve Rektör Çomaklı'yı ziyaretinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen eşlik etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, yapılacak yatırımlar için Erzurum'un tercih edilmesi hususundaki memnuniyetini dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin bu tarz yatırımları daima desteklediğini söyledi.

"Erzurum'un Kalkınması İçin Gerçekleşecek Girişimlerin Destekçisi Olacağız"

Erzurum'un bir yatırım ve cazibe merkezi olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, şehrin yöneticileri olarak son yıllarda doğu ile batı arasında ticaret ve kültür köprüsü oluşturmak için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

"Yatırımcıları bölgemize çekmek, kalkınmayı kollektif akılla sağlamak ve kentimizle diğer şehirler arasındaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmek için üniversite olarak işbirliklerimizi sürdürüyoruz" diyen Rektör Çomaklı, Erzurum'un ticari hayatını anlayabilmek için şehre stratejik, kültürel ve ekonomiyi anlayan bir gözle bakmak gerektiğini belirterek, genel hatlarıyla tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründen oluşan şehir ekonomisini çeşitlendirmek ve yeni yatırımlara destek vermek için gerçekleşecek tüm çalışmaların içerisinde yer alınacağına vurgu yaptı.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı konuklarına, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

İş insanları Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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