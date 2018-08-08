İş Dünyasının Çıkış Yolunda 'Bilen Teknolojiler' Var

Bilişim Zirvesi'18, başta yapay zeka ve robotik olmak üzere yeni nesil tüm teknolojiler ile ekonomi ve sosyal hayatın gelişimine ışık tutacak. Bilişim Zirvesi'18 duvarın ardını görmek isteyenler için 'akıllı şeyler-bilen teknolojiler' temasıyla 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

Bilişim Zirvesi'18 bu yıl 'akıllı şeyler - biten Teknolojiler' temasıyla 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Düzenlenen zirve, iki gün boyunca 17 farklı temada yapılacak oturumlarla yapay zeka ve robotlarla birlikte yaşamı ve insanı yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamada; zirve, yapay zeka ve robotlarla birlikte kurgulanacak yeni yaşamı ve insanın bu gelecekteki rolünü, farklı sektörlerden uzmanların ve fikir liderlerinin görüşleriyle zenginleşecek bir düzlemde masaya yatıracak. Nesnelerin interneti, güvenlik, bulut, büyük veri analitiği, Endüstri 4.0, yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi güncel konular, zirve süresince düzenlenecek konuşma, seminer ve panellerde katılımcılarla paylaşılacak.

Geçen yıl 'REkonomi' mottosu ile düzenlenlenen Bilişim Zirvesi, bu kapsamda şirketlerin dijital dönüşümlerini engelleyen duvarlarını yıkmaya başladığını hatırlatan Bilişim Zirvesi Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, "Geçtiğimiz yıl iki gün boyunca 200'ü aşkın konuşmacıyla 4 bini aşkın katılımcıya 'Duvarlar yıkılırken altında kalmayın, önümüzdeki yıl sizlere duvarın ardındakileri göstereceğiz' mesajını verdik. Bilişim Zirvesi'18 ile de duvarın ardında yer alan teknolojilere ışık tutuyoruz. Duvarın ardında bizi öğrenebilen, karar verebilen, tasarlayabilen ve uygulayabilen teknolojiler bekliyor" dedi.

"Tehdit değil, fırsat"

Bireyler, şirketler ve ülkeler için akıllı, zeki ve otonom bir dijital yaşam modelinin 18. Bilişim Zirvesi'nde tüm dinamikleriyle tasarlanıp, kurgulanacağını kaydeden Aksun, "Yapay zeka ve robotik teknolojileri bir tehdit olarak değil sunduğu fırsatlar açısından değerlendirmek; var olan yapıları sadece değiştirmek değil, yenilikçi bir yaklaşımla tekrar inşa etmek günümüz liderlerinin bir numaralı gündemi haline gelmeli. Bu yılki zirvede insan özellikli teknolojilerden sanal ve artırılmış gerçekliğe, yapay zekadan süper zekaya kadar ele alacağımız geniş kapsamlı konu başlıklarıyla bu önemli dönüşüme rehberlik edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL