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İş Bankası, yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihraç edecek

İş Bankası, sermaye benzeri tahvil ihracı için Morgan Stanley&Co. International plc'yi yetkilendirdi.

16.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:56
İş Bankası, yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihraç edecek

, sermaye benzeri tahvil ihracı için Morgan Stanley&Co. International plc'yi yetkilendirdi.

İş Bankası'nın 'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir." denildi.

Kaynak: AA
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