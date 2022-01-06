İş Bankası iştiraklerinde üst düzey atamalar

İş Bankası'nda, ödeme sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Serkan Uğraş Kaygalak, Pazarama markasıyla e-ticaret alanında faaliyette olan Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası Ekosistem ve Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Halim Memiş, MOKA Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'ye; Genel Müdür olarak atandı. Önceki Genel Müdür Selim Güsar'ın, şirkette danışman olarak görevini sürdüreceği bildirildi. MOKA, ödeme sistemlerinin fintekler ile daha kolay ve hızlı erişilebilir hale gelmesi, perakende dünyasının dijitalleşmesinde önemli bir kilometre taşı olmuştu. Şirket önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini ön planda tutarak yenilikçi ürün ve hizmetlerle perakende dünyasının dijitalleşmesinde öncü rolde olmayı hedefliyor.

SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK HAKKINDA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Serkan Uğraş Kaygalak, 1997 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006'da Hazine Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2008'de Tarsus/Mersin Şube Müdürü oldu. 2010'da Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013'te Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü olarak atandı. 2018'de Harvard İş Okulu İleri Yönetim Programı'na katılan Kaygalak, 29 Temmuz 2020'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

HALİM MEMİŞ HAKKINDA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Halim Memiş, 2002'de aynı üniversitede MBA programını tamamladı. 2004'te Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Memiş, 2012'de Ödeme Sistemleri Ürün Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2017'de Dijital Bankacılık Bölümü'nde Birim Müdürü oldu. Memiş, 24 Aralık 2020'den bu yana Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü'nde Birim Müdürü olarak görev yapıyordu.