İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, perşembe günü Merkez Bankası'nın faizde değişiklik yapmayarak sabit bırakacağını düşündüğünü söyledi. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Aran, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu 'başıboş' bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

"İLAVE İNDİRİM TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR"

Aran, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair beklentilerini, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" sözleriyle anlattı.

"GARANTİ BANKASI'NIN HAMLESİ İSABETLİ BİR KARAR"

BBVA'nın Garanti'de gönüllü pay alımı kararını değerlendiren Aran, "Türkiye'de bankaların değerlemesi akıldışı bir noktadaydı. Garanti Bankası'nın bu hareketini o nedenle çok iyi anlıyorum, son derece yerinde, isabetli bir karar. Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Borsamız, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü açısından da kıymetli" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇOK SAĞLAM"

Bankacılık sektöründe 3. çeyrekte oldukça kârlı bilançolar açıklandığını kaydeden Aran önümüzdeki dönem için de iyimser olduklarını ifade etti. Aran "Gelecek yıl da benzer performans göstereceğinizi düşünüyoruz. Türkiye'de bankacılık sektörü çok sağlam, risk maliyetiyle, aktif kalitesiyle sağlam. Güzel bir yıl geçirilebilir. Garanti Bankası tarzı haberler in de devam edebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet