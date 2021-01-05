İş Bankası, Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarını yalanladı
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İş Bankası, Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarını yalanladı

05.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:52

İş Bankası, bankanın genel müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Basında yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır" denildi.

Bugün bazı basın organlarında, 1 Nisan 2011'den bu yana görevde olan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa etti belirtilmişti. Söz konusu iddiaların ardından bir açıklama yapan İş Bankası, "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

KONUYA İLİŞKİN YARIN AÇIKLAMA YAPILACAK

İş Bankası'ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır."

İş Bankası, Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarını yalanladı
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