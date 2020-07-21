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İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak

İş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn de koronavirüs salgınının etkilerine daha fazla karşı koyamadı. Şirketlerin işe alımları neredeyse tamamen durdurmasıyla LinkedIn'e olan talep dibe vurdu. Bunun sonucunda 960 kişinin işten çıkarılması kararı alındı.

21.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:45

Microsoft'un iş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn, dünya çapında 960 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Reuters'ta yer alan habere göre bu sayı, LinkedIn'in toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor.

LinkedIn'in en önemli rollerinden biri, işveren ile iş arayanları buluşturması. Oluşturulan profiller sayesinde tarafların birbirlerine olan uygunluğu görebilmesi. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle azalan talep sonrası bu kararı aldığını duyurdu. İşten çıkarmalar, satış ve işe alım departmanlarında gerçekleşecek.

ABD'Lİ ÇALIŞANLARA 10 HAFTALIK TAZMİNAT

LinkedIn üzerinden bir açıklama yapan CEO Ryan Roslansky, "ABD'deki çalışanlarımıza en az 10 haftalık kıdem tazminatı ödeyip,1 yıllık sağlık sigortalarını karşılayacağız. İleride yeni oluşturulacak pozisyonlarda da ilk olarak onları işe alacağız" ifadelerini kullandı. Roslansky, bunun dışında bir işten çıkarma planları olmadığını söyledi.

İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak

VERİLEN TELEFON VE BİLGİSAYARLAR ALINMAYACAK

Henüz kimlerin işten çıkarılacağı belli değil. Ancak Ryan Roslansky, yolların ayrılacağı personelin, şirket tarafından temin edilen cep telefonu, bilgisayar gibi ekipmanları kariyer değişiminde evden çalışmak için kullanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Salgın sırasında karantina tedbirleri, ekonominin kapanmasına neden oldu. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler personel çıkarırken, işe alımlar neredeyse tamamen durdu. Bu da LinkedIn'i kötü bir şekilde etkiledi. Şirket, işten çıkarılacak personele bu hafta bilgi verileceğini açıkladı.

İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak

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