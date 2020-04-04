İş adamlarına video konferanslı "Kısa Çalışma Ödeneği" bilgilendirmesi Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) üyesi firmalar, Covid-19 salgını sebebiyle yürürlülüğe alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen tarafından video konferans yöntemiyle bilgilendirildi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) üyesi firmalar, Covid-19 salgını sebebiyle yürürlülüğe alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen tarafından video konferans yöntemiyle bilgilendirildi.

30 kadar firmanın yönetim kurulu başkanı ya da insan kaynakları müdürlerinin katıldığı toplantının başında BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa İl Müdürü Türkmen'e teşekkür etti. Video konferansta firma yetkilileri Feyzullah Eren Türkmen'e, KÇÖ ile ilgili 40'tan fazla soru yönelttiler. Türkmen, KÇÖ olarak kısalttıkları Kısa Çalışma Ödeneği'nin kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanların ödenekten yararlandırılacağını söyledi. Türkmen, azami 3 ay süreyle verilecek ödeneğin her bir çalışan için asgari 1.752,40 TL azami ise ile 4.380,99 TL olacağını söyledi.

Başvuruların değerlendirmesinin 15 günü bulabildiğini de kaydeden Türkmen, soruların ağırlıklı olarak belirtilen sürelerden az ya da fazla çalışma olmasıyla ilgili olması üzerine şunları kaydetti:

"Bizim tavsiyemiz, haftada 45 saat çalışmama, yani çalışmanın durması yönünde başvuruda bulunulması. Eğer çalışma söz konusu olursa, ödeme çalışılmayan süre üzerinden yapılır. Ancak haftada 15 saat çalışma olmayacak diyerek başvuru yapıldığında bunu yükseltemiyoruz."

Türkmen, çalışanın alacağı KÇÖ'nün üstünün işverence tamamlanmasının sıkıntıya sebebiyet verebileceğini ifade ederek, onun yerine KÇÖ bittikten sonra ikramiye ya da ek ödeme olarak farkın ödenmesini tavsiye etti.

11 Marttan başlamak kaydıyla geriye dönük KÇÖ başvurusu yapılabileceğini de belirten Türkmen, ilk hafta yarı ücretin işveren tarafından ödeneceğini ve bu ilk hafta için yıllık izin kullandırmanın mümkün olmadığını da kaydetti. Türkmen, kapalı olan işletmelerde kısa çalışma duyurusunun SMS ya da e-posta ile de bildirilebileceğini söyledi.

Türkmen, çok sayıda başvuru aldıklarını, bunları bir an önce sonuçlandırmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA