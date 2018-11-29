İş Adamı Fatih Güleç, 15 Yaşındaki Kızına İcra Mesajı Gelince İsyan Etti: Gelin İdam Edin

Ziraat mühendisi iş adamı Fatih Güleç, Güleç soyismindeki herkese icra mesaj atan yetkililere isyan ettiği videoyu Twitter üzerinden paylaştı.

'HAPSE ATIP İDAM EDİN, ÇOCUĞUMA İLİŞMEYİN'

Sosyal medyadan yetkililere seslenen Güleç "İcra dosyalarım var. Hacze gelecekler. Bunun ön bildirimini yapıyorlar. Bana mesajı geliyor ama aynı mesaj Güleç soyismini taşıyan herkese gönderiliyor. 15 yaşındaki kızıma "Sayın Fatih Güleç evinizi icraya geleceğiz." diye mesaj geliyor. Kızım ağlayarak telefon açıp "Babacığım böyle bir mesaj geldi" diyor. Baba Buradaki amaç nedir. Gelin her şeyimi alın. Canımı da alın. Ama çoluğu çocuğu taciz etmekten vazgeçin. Beni hapse attırın, idam ettirin ama Allah aşkına çocuğu rahat bırakın." dedi.