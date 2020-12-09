Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini söyledi. Kamerunlu futbol adamı, bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesindeki yerini alabilecek.