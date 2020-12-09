Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini söyledi. Kamerunlu futbol adamı, bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesindeki yerini alabilecek.
Şampiyonlar Ligi son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in maçında ırkçılık skandalı yaşanırken antrenör Pierre Webo kırmızı kart görmüştü. Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstermişti.
Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini söyledi.
YENİDEN KULÜBEDE OLACAK
Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu" bilgisini paylaştı.
Mücadele bugün 20:55'te kaldığı dakikadan devam edecek. Kırmızı kartının iptal olmasının ardından Webo, yedek kulübesindeki yerini alabilecek.