İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Konya dönüşü uçakta kutlama yaptı
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İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Konya dönüşü uçakta kutlama yaptı

09.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:23

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Konyaspor galibiyeti sonrası İstanbul'a dönüş uçağında tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı Konyaspor maçını 3-0 kazandı. Aldığı net galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle de taraftarını mest eden sarı-lacivertliler, galibiyet coşkusunu dönüş yolunda yaşadı.

"SENDEN AYRI FENERBAHÇE YAPAMIYORUM"

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tezahüratları yaptığı anları İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabından yayınladı. Milli futbolcu paylaşımına, "Senden ayrı Fenerbahçe yapamıyorum" mesajını ekledi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Futbolcuların keyifli anlarına Fenerbahçe taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Konya dönüşü uçakta kutlama yaptı
Haber Yorumları (7)
TOSUNPAŞA: Ula adamlar bir maç kazandı nerdeyse festival düzenleyecekler garipler ne yapsın bununla yetiniyorlar
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MUSTAFA: he he çocuk öyle.
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BEŞİKTAŞ: 2 HAFTA SONRA AYIRICAZ BİZ SİZİ MERAK ETMEYİN :))))
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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