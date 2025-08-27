İrfan Can Eğribayat neden yok, İrfan Can sakat mı, cezalı mı (Benfica Fenerbahçe)?

Dev organizasyonun play-off ikinci ayağında Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de sahneye çıkıyor. İlk maçta avantaj yakalayamayan Kanarya, rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmaya çıkacak ilk 11'ler netleşirken, taraftarların merak ettiği konulardan biri de İrfan Can'ın neden sahada olmadığı oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NEDEN İLK 11'DE YER ALMADI?

Teknik Tercih: Teknik direktör José Mourinho'nun tercihleri doğrultusunda İrfan Can Eğribayat, bu maç için yedek kaleci olarak belirlendi. Bu durum, sakatlık ya da disiplin cezasından kaynaklanmıyor; tamamen maç stratejisiyle alakalı bir tercih.

SAKAT MI, CEZALI MI?

Hayır, değil. İrfan Can ne fiziksel bir rahatsızlık yaşıyor ne de herhangi bir cezası bulunuyor. Kadro dışı bırakılmasının tek nedeni teknik direktörün kadro dizilimindeki tercihi.

İşte ilk 11: