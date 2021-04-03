İrfan Can'dan G.Saray'a düğün yanıtı! Beğendiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maç öncesinde sarı-kırmızılıların antrenörü Levent Şahin, İrfan Can'ın düğününü kastederek, "İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla koronavirüse verdik." yorumunu yapmıştı. Bu yorum üzerine Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun maç sonunda beğendiği bir paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray, Hatayspor karşısında 3-0'lık skorla ağır bir mağlubiyet aldı. Cezası nedeniyle maç öncesi ve sonrası röportaj veremeyen Terim'in yerine açıklamalarda bulunan antrenör Levent Şahin'in maç öncesinde İrfan Can'ın düğününe gönderme yaparak söylediği, "İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla koronavirüse verdik" sözleri dikkat çekmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maç sonunda İrfan Can'ın beğeniği bir paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Yalçın Ayhan maç sonrası, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü." yazdı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı beğenmesi sosyal medyanın çok konuşulan konularından biri oldu.