SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi - Spor
Kerem Tunçeri, İrem Derici, Basketbolcu, Aslı Enver, Magazin, Spor

İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi

Aslı Enver'le yaşadığı aşkla gündeme gelen ve 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa olan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye şarkıcı İrem Derici'den destek geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Derici, özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu söyledi.

20.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:43
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi

Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz aşktan sonra Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar arka arkaya ifşa edildi. Ortaya çıkan mesajlar sonrası açıklama yapan şarkıcı İrem Derici, Kerem Tunçeri'ye destek verdi.

İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi

KEREM TUNÇERİ'NİN 4 KADINA ATTIĞI MESAJLAR İFŞA OLDU

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanıştı ve kısa süre sonra da birlikte olmaya başladı. Bir aydır birlikte olan çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Çıkan bu haberden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi

"İFŞA ADI ALTINDA MEŞRULAŞTIRAMAZSINIZ"

Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşa olmasının ardından şarkıcı İrem Derici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunçeri'ye destek olarak şu ifadeleri kullandı: Kimse kimseye dm'den yürümüyor değil mi, sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, "ifşa" adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver.

İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi

İlgili Haberler

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (9)
500
AVNİ: tv8 kapatılsın.
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
ACUN: Senimi kıracağım Avniciğim hemen kapatıyorum.
3 Yayından Kaldır
AVNİ: hiç ölmeyecek gibi yaşıyorlar.eskilere gitmeye gerek yok.cumhuriyetten günümüze 3 cumhurbaşkanı ismi söyleyin diye sorsak bön bön bakarlar.acı ama gerçek bu insanlar ülke gündemi belirliyor.
Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
ZİYAA: Yürü lan dingil AVNİ
19 1 Yayından Kaldır
GÜNEYİN UŞAĞI: Lan avni uşağum akıllı ol şamaru yersun da
25 3 Yayından Kaldır
AVNİ: sen benimi takip ediyorsun la.ikide bir saçma sapan laflar ediyorsun.ayıptır ya.
2 27 Yayından Kaldır
KUZEYİN UŞAĞI: Kes lan tatavayı lavuk
33 4 Yayından Kaldır
AVNİ: cebinde parası olan başkalarına msj atmayı ve tacizi kendisinde hak görüyor.ülkemde utanmazlık diz boyu.
Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
AVNİ: evde kal türkiye
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Spor
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Alman yıldız, Müslüm Gürses dinleyip yufka açtı Spor
Alman yıldız, Müslüm Gürses dinleyip yufka açtı
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Transferi an meselesi Spor
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Transferi an meselesi
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı Spor
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı Spor
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı
Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte sahaya inen ilk isimler Spor
Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte sahaya inen ilk isimler
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Özlem Zengin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ümit Besen Yıldız Tilbe Mustafa Keser Muazzez Abacı
Spor Falcao Bülent Uygun Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan New York İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 22:51:14. #1.15#
title