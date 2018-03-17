İranlı Bin 200 Kişilik Kafile Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesine İranlı bin 200 kişilik kafile geldi.

Ülkelerindeki nevruz bayramı dolayısıyla tatile çıkan bin 200 İranlı, ilçede lokum ve çiçeklerle karşılandı.

Turistleri karşılayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Ali Kırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'dan ekim ayına kadar turistlerin gelmeye devam edeceğini söyledi.

"Geçen yıl başlayan nevruz bayramı nedeniyle İran'ın bölgemize sempatisi bu yıl en üst seviyeye ulaştı." diyen Kırlı, Nevruz dolayısıyla 8 bin turiste ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

Kırlı, amaçlarının turizmi tüm yıla yaymak olduğunu belirtti.