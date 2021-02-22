Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı
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Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı

22.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:57

Irak, petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrasında, ön ödemeli petrol satışı için tarihinde ilk kez yapmış olduğu anlaşmayı dondurdu.

Irak, petrol fiyatının 40 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkmayacağı endişesi ile kamu finansmanını güçlendirmek için ön ödemeli petrol satışanlaşması yapmıştı.

PETROL BAKANI DUYURDU

Ön ödemeli petrol satış anlaşmasının dondurulduğunu Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar, BBC'ye yaptığı açıklama ile duyurdu.

ANLAŞMA 3 OCAK'TA İMZALANMIŞTI

Irak, Çinli ZhenHua Oil ile Ocak 2021-Aralık 2025 dönemi için 2 milyar dolarlık ön ödemeli petrol anlaşmasını 3 Ocak'ta imzalamıştı.

Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı
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