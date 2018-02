İphone'ları Çökerten Hata İçin İos 11.2.6 Güncellemesi Yayımlandı

Apple, iPhone Çökme Hatasını Düzeltmek için iOS 11.2.6 Sürümünü Piyasaya Sürdü.



Apple bugün iPhone'u çökerten; Mesajlar, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi uygulamaları kısıtlayan Hint dili (Telugu) karakteri için bir hata düzeltmesi içeren iOS 11.2.6 sürümünü piyasaya sürdü.

Başta Twitter Trolleri olmak üzere söz konusu işletim sistemi hatasını istismar edenler çok fazla olmuştu. Geçtiğimiz hafta iPhone'ların çökmesine sebep olan bir başka iOS hatası daha ortaya çıkmış; Hint Telugu dilinde kullanılan tek bir karakter yüzünden iPhone'ların çöktüğü rapor edilmişti.

Söz konusu bu hata ayrıca Safari'yi ve macOS'ta ve Apple Watch'de yerleşik Mesajlar uygulamasını da etkiliyordu. Apple, bu platformlarda da çökme olayını durdurmak için watchOS, tvOS ve macOS güncellemelerini de yayınladı.

Apple, iOS 11.3'den önce bir güncelleme sözü verdi ve bugün iOS 11.2.6 biçiminde geliyor. IOS, macOS, tvOS ve watchOS'un mevcut tüm betaları da çökmekte olan sorunu düzeltiyor. Bu güncelleme son bir kaç ayda iPhone'u çökerten hataları düzeltmek için çıkardığı üçüncü güncelleme olarak dikkat çekiyor.

