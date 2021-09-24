iPhone 13'ler MediaMarkt'ta ön satışa çıktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

iPhone 13'ler MediaMarkt'ta ön satışa çıktı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
iPhone 13'ler MediaMarkt'ta ön satışa çıktı

Apple'ın geçen günlerde 4 farklı model olarak duyurduğu iPhone 13'ler, MediaMarkt'ta ön satışa açıldı.

Apple'ın geçen günlerde 4 farklı model olarak duyurduğu İphone 13'ler, MediaMarkt'ta ön satışa açıldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Apple'ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de ön satışa çıktı.

Yeni iPhone'lara sahip olmak isteyen teknolojiseverler, bugün MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de başlayan ön satış ile sipariş verebilecek.

Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma isyan ediyor

Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma isyan ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Meral Akşener Rıza Çalımbay Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Mustafa Denizli Cristiano Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Abdullah Avcı Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: iPhone 13'ler MediaMarkt'ta ön satışa çıktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:15:50. #1.11#