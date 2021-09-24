iPhone 13'ler MediaMarkt'ta ön satışa çıktı

Apple'ın geçen günlerde 4 farklı model olarak duyurduğu İphone 13'ler, MediaMarkt'ta ön satışa açıldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Apple'ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de ön satışa çıktı.

Yeni iPhone'lara sahip olmak isteyen teknolojiseverler, bugün MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de başlayan ön satış ile sipariş verebilecek.

Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.