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iPhone 13 çılgınlığı gündem oldu! İlk sahiplerinden olmak için birbirleriyle yarıştılar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Apple'ın son teknoloji akıllı telefonları iPhone 13 çılgınlığı sosyal medyada gündem oldu. Cihazı ilk satın alanlardan olmak isteyen binlerce kişi mağazalarda adeta birbiriyle yarıştı.

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modelleri raflardaki yerini aldı. ABD, İngiltere, Singapur gibi ülkelerde yine yüzlerce kişi Apple'ın yeni amiral gemisine ilk sahip olanlar arasında olmak için birbiriyle yarıştı.

iPhone 13 çılgınlığı gündem oldu! İlk sahiplerinden olmak için birbirleriyle yarıştılar

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Yeni iPhone'lardan almak isteyenler mağazalar önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. İphone 13 için ortaya çıkan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

iPhone 13 çılgınlığı gündem oldu! İlk sahiplerinden olmak için birbirleriyle yarıştılar

TÜRKİYE'DE ÖN SATIŞA ÇIKTI

Apple CEO'su Tim Cook'un "Bunlar şimdiye kadar geliştirdiğimiz en iyi iPhone'lar" sözleri ile tanıttığı cihazlar ülkemizde ise ön satışa açıldı. Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.

iPhone 13 çılgınlığı gündem oldu! İlk sahiplerinden olmak için birbirleriyle yarıştılar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı

iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı
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