İnternette En Çok Bunları Arattık

Turkcell'in yerli kaynaklar ile geliştirdiği arama motoru Yaani'de son dönemde kullanıcıların en fazla arattığı anahtar kelimelerden biri 'Bedelli Askerlik başvuru kılavuzu' oldu.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan yerli arama motoru Yaani, son dönemde kullanıcıların en fazla arama yaptığı anahtar kelimelerden örnekler paylaştı. Buna göre arama motorunda en fazla aratılan kelimeler; bedelli askerlik başvuru kılavuzu, sağlıklı ara öğün, ÖSYM tercih kılavuzu 2018, havadurumu, restoranlar, e-okul, lig ne zaman başlıyor, nöbetçi eczane, kanlı ay tutulması oldu.

Kullanıcısını tanıyan arama motoru

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre geçen yıl Ekim ayında kullanıma sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören arama motoru, 5 milyon indirilme rakamına ulaştı. Söz konusu arama motoru, aynı zamanda Türk halkını tanıyor, dilinden anlıyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların aramalarına göre kullanım alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğrenen arama motoru, ana dili Türkçe olduğundan kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatıyor.

Konuma en yakın arama

Bahsi geçen arama motoru, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Konum tabanlı arama yapabilme yeteneğine sahip olan arama motoru, kullanıcıya, kendi bulunduğu yere en yakın arama sonuçlarını gösterebiliyor.

Turkcell kullanıcılarının kotasını da koruyor. Turkcell müşterilerine özel olarak tasarlanan 'İnternetinden harcamayan' kurgusuyla Yaani'yi kullanan Turkcell'liler her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece kullanıcıların, arama motorundaki tüm kullanımları kotalarından düşmüyor. - İSTANBUL