Internacional taraftarı, Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Internacional taraftarı, Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi

22.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:15
Internacional taraftarı, Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi

Brezilya Serie A ekiplerinden Internacional'in bir taraftarı takımında forma giyen Rodinei'nin, Flamengo maçında oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan maçta Rodinei, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ve Flamengo maçı 2-1 kazandı.

Geçen yıl Internacional'a kiralık olarak katılan Rodinei, anlaşma gereği 133 bin sterlin ödeme yapılmadıkça Flamengo'ya karşı forma giyemeyecekti. Bir taraftar bu ödemeyi yaparak futbolcunun maça çıkmasının önünü açmış oldu.

TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI

Brezilya Serie A liginde bitime 1 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Internacional, Flamengo ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta, taraftarın ödemesiyle görev yapan Rodinei, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ve Corinthians maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Internacional taraftarı Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin Sterlin ödedi

FLAMENGO ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Kıran kırana geçen mücadeleyi Flamengo, Giorgian de Arrascaeta ve Gabigol ile 2-1 kazandı. Bu sonuçla rakibi Internacional'i geçerek zirveye oturdu ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Osman Özköylü Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Internacional taraftarı, Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:15:29. #1.15#
title