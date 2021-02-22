Internacional taraftarı, Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi

Brezilya Serie A ekiplerinden Internacional'in bir taraftarı takımında forma giyen Rodinei'nin, Flamengo maçında oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan maçta Rodinei, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ve Flamengo maçı 2-1 kazandı.

Geçen yıl Internacional'a kiralık olarak katılan Rodinei, anlaşma gereği 133 bin sterlin ödeme yapılmadıkça Flamengo'ya karşı forma giyemeyecekti. Bir taraftar bu ödemeyi yaparak futbolcunun maça çıkmasının önünü açmış oldu.

TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI

Brezilya Serie A liginde bitime 1 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Internacional, Flamengo ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta, taraftarın ödemesiyle görev yapan Rodinei, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ve Corinthians maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

FLAMENGO ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Kıran kırana geçen mücadeleyi Flamengo, Giorgian de Arrascaeta ve Gabigol ile 2-1 kazandı. Bu sonuçla rakibi Internacional'i geçerek zirveye oturdu ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.