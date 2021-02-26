Internacional'in şampiyonluk için ihtiyacı olan tek gol, 90+6'da ofsayta takıldı ve şampiyon Flamengo oldu

Brezilya'da son haftaya 71 puanla lider giren eski F.Bahçeli Diego Ribas ve Isla'nın forma giydiği Flamengo, Sao Paulo'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. Bu sonucun ardından Internacional'e Corinthians karşısında şampiyonluk için tek gol yetecekti. Ancak 90+6'da attıkları gol, ofsayta takıldı ve Flamengo mutlu sona ulaştı.

Brezilya Ligi inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesine sahne oldu.

Serie A'nın son haftasında 71 puanlı lider Flamengo deplasmanda Sao Paulo'ya konuk oldu. Flamengo'nun takipçisi 69 puanlı Internacional ise sahasında Corinthians ile karşılaştı.

Sao Paulo lider Flamengo karşısında ilk yarının son dakikasında Luciano'nun golüyle devreye 1-0 önde girdi. 51'de Bruno Henrique, Flamengo adına durumu 1-1'e getiren isim oldu. 58'de bu kez Pablo sahneye çıktı ve Sao Paulo'yu maçta yeniden öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Flamengo şampiyonluk şansını Internacional'in ellerine bıraktı.

ŞAMPİYONLUK OFSAYTA TAKILDI

Internacional'e ise Corinthians karşısında atacağı bir gol şampiyonluğu getirecekti. Ev sahibi ekip aradığı golü 90+6. dakikada Edenilson ile bulmayı başardı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, gol iptal oldu. Kalan 1 dakikada başka gol olmayınca, maç golsüz sona erdi, Brezilya Ligi'nde şampiyon Flamengo oldu.

38 hafta sonunda Flamengo 71 puanla ligi tamamlarken, Internacional'e ise topladığı 70 puan şampiyonluk için yetmedi.