Inter, Victor Moses'a talip oldu
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'ı kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, Inter'in transfer gündeminde yer alıyor. Inter teknik direktörü Antonio Conte, Nijeryalı futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Inter, Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken Inter teknik direktörü Antonio Conte, Victor Moses'i alternatif transfer adaylarına ekledi.
23 MAÇTA 5 GOL ATTI
Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 5 gol atıp 2 asist yaptı. Inter'in Victor Moses transferinin gerçekleşmesi için Leonardo Spinazzola girişimlerinin netleşmesi bekleniyor.
(Futbol Arena)
Haber Videosu: Inter, Victor Moses'a talip oldu
-
Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dev transferde nerden cikti verseler en 2 3 milyon Elin adami 50 60 a transfer diyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Alper , Ekici moses, isla, mevlüt, tolgay bunların en geç sezon sonu gönderilmesi lazımCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
MALcao dan çok gol atmış. Hemde penaltıdan değil... :) :) :)Cevap Yaz 13 23 Yayından Kaldır
-
OKUMA YAZMAN VAR MI ? 23 MAÇ DİYOR7 6 Yayından Kaldır
-
VER VER VER VER VER VERCevap Yaz 9 Yayından Kaldır