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Inter, Victor Moses'a talip oldu

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'ı kadrosunda görmek istiyor.

17.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:16

'nin Chelsea'den kiraladığı , Inter'in transfer gündeminde yer alıyor. Inter teknik direktörü , Nijeryalı futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Inter, Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken Inter teknik direktörü Antonio Conte, Victor Moses'i alternatif transfer adaylarına ekledi.

23 MAÇTA 5 GOL ATTI

Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu süreçte 5 gol atıp 2 asist yaptı. Inter'in Victor Moses transferinin gerçekleşmesi için Leonardo Spinazzola girişimlerinin netleşmesi bekleniyor.

(Futbol Arena)


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: Inter, Victor Moses'a talip oldu
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