İnter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Parma maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
31.10.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:20
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İNTER - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnter - Parma, İspanya La Liga maçı 31 10 2020 günü, saat 20.00'de başlayacak.
İNTER - PARMA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
İnter - Parma maçı ücretli yayın platformu Bein Sports.2dan yayınlanacak.
İNTER - PARMA HANGİ KANALDA?
İnter - Parma maçı Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak.