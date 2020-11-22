Inter, Lukaku'nun harika oyunuyla Torino'ya karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı
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Inter, Lukaku'nun harika oyunuyla Torino'ya karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı

22.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:40

İtalya Serie A 8. hafta maçında Inter sahasında Torino'yu konuk etti. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve zorlu karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı. Milano ekibinin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, evinde Torino'yu 2-0 geri düştüğü maçta 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Torino, 45+2. dakikada Zaza ve 62. dakikada penaltıdan Ansaldi'nin golleriyle 2 farkı yakalarken, Inter'e geri dönüşü getiren goller 64. dakikada Sanzhez, 67. ve 84. dakikalarda Lukaku ile 90. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. 2 gol atan Lukaku, yaptığı 2 asistle de maçın adamı oldu.

INTER 2 MAÇ SONRA GALİBİYETE UZANDI

Torino, öne geçtiği maçlarda bu sezon 14 puan kaybetti ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu anlamda en başarısız takım oldu.

2 maçtır berabere kalan Inter, böylece tekrar galibiyetle tanışırken 15 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Son 4 maçtaki 3. puan kaybını yaşayan Torino ise 5 puanla 18. basamakta yer aldı.

Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacakken, Torino ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.

Inter, Lukaku'nun harika oyunuyla Torino'ya karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı
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