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Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor

İtalya'nın önde gelen ekiplerinden Inter, Paris Saint-Germain'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Urguaylı forvet Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor.

Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
28.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:52

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı iddia edilen Edinson Cavani için nabız yoklamaya başlayan İtalyan temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu oyuncuya teklifte bulunması bekleniyor.

PSG YENİ TEKLİF YAPTI

Paris Saint-Germain'de yıllık 12,5 milyon Euro alan yıldız forvet için kesenin ağzını açmayı planlayan Inter, bonservis bedeli ödemeyecek olmasından dolayı oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor. Ancak Inter'in teklif yapmaya hazırlandığı bu dönemde Paris Saint-Germain yönetimi, Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

KARARINI GELECEK TEKLİFLERE GÖRE NETLEŞTİRECEK

Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında kadroya Icardi'nin katılmasıyla ilk 11'den uzak kalan Cavani'nin kararı, gelecek olan tekliflerle şekillenecek.

Şimdiye kadar Paris Saint-Germain formasıyla 301 maça çıkan Cavani, 200 gol atmayı başardı.

Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
YORUMCU: Fener bu durumdayken, bunun kramponunu bile alamaz. .
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