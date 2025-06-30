İnter elendi mi, FIFA Dünya Kulüpler Kupasına veda etti mi?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter ile Fluminense karşı karşıya geliyor. Peki, İnter elendi mi, FIFA Dünya Kulüpler Kupasına veda etti mi?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmaları kapsamında İtalyan devi Inter ile Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geliyor. Peki, İnter elendi mi, FIFA Dünya Kulüpler Kupasına veda etti mi?
INTER FLUMINENSE MAÇISAAT KAÇTA BAŞLADI?
Inter Fluminense maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı.
INTER FLUMINENSE MAÇI NEREDE OYNANIYOR
Inter Fluminense maçı Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanıyor
INTER FLUMINENSE MAÇI KAÇ KAÇ?
Inter Fluminense maçı 0-1 Fluminense üstünlüğü ile devam ediyor.
İNTER ELENDİ Mİ?
Inter Fluminense'ye yenilirse turnuvadan elenecek.