Inter'de teknik direktör Conte ile golcü futbolcu Martinez, boks maçında kozlarını paylaştı

İtalya Serie A şampiyonu Inter'de Roma maçında oyundan alınan Lautaro Martinez, teknik direktör Antonio Conte ile sert bir tartışma yaşamıştı. Bugün ise Inter'in antrenman sahası ringe dönüştürüldü ve ikili arasında boks maçı düzenlendi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Inter'in resmi hesabından paylaştığı o anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.