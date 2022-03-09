İnter'de kim kırmızı kart gördü? Alexis Sanchez neden kırmızı yedi, faul mü yaptı? Alexis Sanchez kimdir?

Alexis Sanchez kırmızı kart mı gördü? Alexis Sanchez neden kırmızı yedi? İnter'de kim kırmızı kart gördü?

INTER'DE KİM KIRMIZI KART GÖRDÜ? NEDEN?

8 Mart Salı günü oynanan Liverpool-Inter Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçının 63. dakikasında Alexis Sanchez kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Alexis Sanchez yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

ALEXİS SANCHEZ KİMDİR?

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez (d. 19 Aralık 1988, Tocopilla), Şilili futbolcudur. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur.

"El Niño Maravilla" (Harika Çocuk) olarak da tanınan Sánchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.

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