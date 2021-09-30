Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

İtalya Serie A'yı geçen sezon şampiyon olarak bitiren Inter'in yeni sezon öncesi Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması büyük ses getirmişti. İtalyan ekibiyle çıktığı ilk maçta harikalar yaratan milli futbolcu, daha sonra oynadığı maçlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

"KESİNLİKLE DAHA İYİSİNİ BEKLİYORDUK"

Akşam'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Shakhtar maçında yedek soyunan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından da sert eleştirilere maruz kalıyor. Fantacalcio, milli futbolcumuz için "Oynadığı oyun inandırıcı değil, kesinlikle daha iyisini bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

ERIKSEN'İ MUMLA ARIYORLAR

Hakan Çalhanoğlu'nun kalitesinden şüphe olmadığı ancak Christian Eriksen'in yerine transfer edilen oyuncudan daha fazla etki beklendiğinden bahsedilen haber de Çalhanoğlu'nun Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 7 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilediğinden söz edildi.

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