Inter - AC Milan İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Inter - AC Milan maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Inter - AC Milan maçıdır. Peki Inter - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
INTER - AC MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Inter - AC Milan maçı 26 Ocak Salı günü bu akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
INTER - AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Inter - AC Milan maçını TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.
INTER - AC MILAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak.