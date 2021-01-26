Inter - AC Milan İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Inter - AC Milan İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:20
Inter - AC Milan İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Inter - AC Milan maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Inter - AC Milan maçıdır. Peki Inter - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

INTER - AC MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Inter - AC Milan maçı 26 Ocak Salı günü bu akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

INTER - AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - AC Milan maçını TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.

INTER - AC MILAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak.

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