Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, şeftali bahçesinde yere düşen meyvelerden biraz toplayıp ağacın yanına bir not ve para bıraktı. Bahçe sahibi ağaçları sularken notu ve parayı bulunca duygu dolu anlar yaşadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, şeftali bahçesinde ağaçtan düşen şeftalileri toplayıp aldıktan sonra teşekkür notu ve para bırakıp kayıplara karıştı.

NOTU VE PARAYI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

İznik'e bağlı Çakırca mahallesi mevkinde çiftçilik yapan Emre Temel, şeftali bahçesini sularken yerde gördüğü not ve para karşısında şaşkına döndü. Notun üzerinde, "Yere düşen şeftalilerden bir poşet topladık. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun" yazıyordu.

"BÖYLE İNSANLAR OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Çiftçi Emre Temel, "Tarlamızı sulamak İçin geldik. Su motorunun yanında bu notu bulduk. Böyle insanlar olduğu için çok mutluyuz. Kimileri var, tarlada bıraktığımız malzemeleri çalarlar kimileri de böyle örnek olurlar" dedi.

Kaynak: İHA