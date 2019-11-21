İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı

21.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:31

İnşaat maliyet endeksi (İME) Eylül ayında yıllık yüzde 4.02 artarken, aylık yüzde 0.59 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında malzeme endeksi aylık yüzde 0.41, işçilik endeksi de yüzde 0.97 düştü. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 24.63 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;Bina inşaatı maliyet endeksi, Eylül'de Ağustos ayına göre yüzde 0.73 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5.53 arttı.Eylül'de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.61, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1.78 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 24.93 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Eylül ayında aylık yüzde 0.08 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.73 düştü.

Eylül'de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.25 artarken, işçilik endeksi yüzde 0.84 düştü. Ayrıca, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 8.44 düşerken, işçilik endeksi yüzde 23.55 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA